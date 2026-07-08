Происшествия
8 июля 11:26
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Казанец убил и закопал ремонтника, труп нашли спустя полгода

Парень избил мужчину до смерти во время пьянки и запугал сожительницу.

Казанец убил и закопал ремонтника, труп нашли спустя полгода

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани перед судом предстанет 20-летний житель города, который зверски расправился с рабочим, делавшим ремонт в его доме. Как сообщили в республиканском Следственном комитете, убийство произошло ещё 7 ноября 2025 года на улице Ново-Азинской.

В тот вечер парень выпивал вместе с сожительницей и 35-летним рабочим. В какой-то момент что-то вывело его из себя, он набросился на мужчину и забил до смерти. После этого вытащил тело через окно, отволок в лесопосадку и закопал. Женщине пригрозил, что если проболтается — её ждёт та же участь.

Долгие месяцы о пропавшем ничего не знали, пока в апреле 2026 года следователи и оперативники не вышли на след убийцы. Парень сознался и сам показал место, где спрятал труп. Сейчас он под стражей, уголовное дело ушло в суд.

Ранее мы писали, что челнинец отправится в колонию на 13 лет за убийство соседа. Конфликт между мужчинами произошел из-за громкой музыки.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Афганистан рассматривает импорт в Россию бензина взамен татарстанской нефти

Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Эксперт предупредила о риске резкого роста нагрузки на казанских сотрудников

Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.

пресс-служба Инспекции ГСН Татарстана
Реставрация старинной усадьбы Сапогульцева в Казани завершена

Специалисты реконструировали главный дом, флигель и службы.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Минтруд обновил правила назначения пенсий

Паспорт закроет почти все требования, а детям после ЭКО станет проще оформить пенсию.

Mash
После УЗИ в казанской клинике Нуриевых ребенок родился с врожденными патологиями

Врачи просмотрели порок позвоночника и рёбер.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.