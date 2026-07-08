Парень избил мужчину до смерти во время пьянки и запугал сожительницу.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани перед судом предстанет 20-летний житель города, который зверски расправился с рабочим, делавшим ремонт в его доме. Как сообщили в республиканском Следственном комитете, убийство произошло ещё 7 ноября 2025 года на улице Ново-Азинской.

В тот вечер парень выпивал вместе с сожительницей и 35-летним рабочим. В какой-то момент что-то вывело его из себя, он набросился на мужчину и забил до смерти. После этого вытащил тело через окно, отволок в лесопосадку и закопал. Женщине пригрозил, что если проболтается — её ждёт та же участь.

Долгие месяцы о пропавшем ничего не знали, пока в апреле 2026 года следователи и оперативники не вышли на след убийцы. Парень сознался и сам показал место, где спрятал труп. Сейчас он под стражей, уголовное дело ушло в суд.

Ранее мы писали, что челнинец отправится в колонию на 13 лет за убийство соседа. Конфликт между мужчинами произошел из-за громкой музыки.

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