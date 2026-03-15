Возгорание охватило балконы на пятом и шестом этажах.

В столице республики произошёл пожар в девятиэтажном доме по улице Фучика, 109. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану. Сообщение о возгорании поступило в МЧС утром 15 марта.

Очаг располагался на балконах квартир, которые находятся на пятом и шестом этажах здания. Площадь открытого горения достигла 10 квадратных метров.

Во время пожара 35‑летний мужчина оказался отрезан от выхода из‑за огня. Проявив находчивость, он перебрался по балконам на четвёртый этаж. Там его обнаружили и эвакуировали сотрудники седьмой пожарно-спасательной части. Пострадавшего доставили в больницу для обследования и оказания медпомощи.

Пожарные прибыли на место происшествия быстро. К 07:35 открытое горение уже было полностью устранено.

Причины возникновения пожара выясняются на месте дознавателем МЧС.

