Происшествия
3 апреля 19:24
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Казанский автосалон продавал «Ладу» за 300 тысяч, но с огромными процентами

Подробности сделки выяснялись только на этапе покупки.

Автор фото: ТАСС

Компания «Лав Моторс Групп» продавала снятые с производства в 2022 году Lada Granta и Lada Xray. У официального дилера значилась цена 750 тысяч, а в автосалоне автомобиль продавали за 270 тысяч рублей. Но на этапе покупки выяснялось, что на машину нужно брать кредит сроком на пять лет без права досрочного погашения, оформить на тот же срок КАСКО, купить дополнительные услуги и страховки. И всё это – у «партнёров» самого автосалона. В итоге сумма набегала в несколько раз больше, чем стоимость самого авто, отметили в татарстанском УФАС.

К тому же на сайте людям показывали только привлекательную цену, не раскрывая реальных условий продажи. Чтобы узнать реальную стоимость, клиенту нужно было идти в салон. «Такие вводящие в заблуждение действия не только наносили ущерб интересам граждан, но и репутации официальных продавцов», — заявили в управлении.

Действия автосалона признали недобросовестной конкуренцией и выдали предупреждение о необходимости скорректировать размещаемую информацию и раскрыть полные условия покупки. Предупреждение было исполнено, но спорная реклама все равно продолжала распространяться. На «Лав Моторс Групп» было возбуждено дело.

Ранее сообщалось, что ФАС запретит рекламу на заблокированных ресурсах. Ответственность за нарушение понесут рекламодатель и рекламораспространитель.

