Происшествия
5 июня 18:40
Автор материала:
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Степан Белоенко

Журналист

Казанский военный суд освободил врача госпиталя, обвиняемого во взятке

Начальник терапевтического отделения признан виновным и приговорен к 3,5 годам лишения свободы, однако условно.

Казанский военный суд освободил врача госпиталя, обвиняемого во взятке

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

Казанский гарнизонный военный суд вынес приговор врачу военного госпиталя Алексею Косову. Он признан виновным в получении взятки и приговорен к лишению свободы сроком на 3,5 года условно. Кроме того, суд постановил оштрафовать Косова на 300 тысяч рублей.

По версии следствия, начальник терапевтического отделения казанского военного госпиталя за взятку в 30 тысяч рублей фальсифицировал свидетельство о болезни рядовому военной комендатуры Аброрбеку Жуманиязову. Документ позволял получить страховую выплату в размере 3,2 миллиона рублей, однако подделку вычислили.

Сам Косов свою вину не признавал, подробнее о его позиции мы писали ранее. Его авдотка Тимур Асадуллин сообщил журналисту «Вечерней Казани», что позиция стороны не изменилась и на приговор будет подана апелляция. Оправдания военного врача будут добиваться в вышестоящих инстанциях.

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