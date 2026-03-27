27 марта 18:50
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Каждое лето на воде погибают около 600 детей, сообщил глава «Лиза Алерт»

Важно, чтобы родители во время купания всегда следили за ребенком.

Каждое лето на воде погибают около 600 детей, сообщил глава «Лиза Алерт»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Около 600 детей погибают в России каждое лето во время купания, об этом рассказал председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев. Его слова передает ТАСС.

«Родитель смотрит в гаджет и думает, что он охраняет ребенка. Он не охраняет. Ребенок не будет кричать, он молча уйдет под воду», - заявил Сергеев.

Родителям необходимо без остановки мониторить нахождение ребенка, и только так получится обеспечить хоть какую-то его безопасность.

Что касается смертей детей зимой, когда они проваливаются под лед, то Сергеев раскритиковал ситуации, когда один ребенок пытается спасти другого.

«Я когда-то задумывался о том, что я часто вижу, как по телевизору показывают мальчика, которого какой-нибудь генерал или человек в костюме хвалит и говорит: «Такой мальчик, молодец, вытащил брата, еще кого-то». Они его награждают, делают героем. Но это же ошибка выжившего. Это удивительный случай. Почти все эти мальчики, кроме него, утонули. И вот эти вторые и третьи дети - это дети, которые полезли спасать зачастую», - подчеркнул глава «Лиза Алерт».

По его словам, если ребенок увидел, что кто-то тонет, то метод спасания - это найти длинный предмет, протянуть его по льду и звонить 112.

Ранее сообщалось, что поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых продолжатся после схода снега. Григорий Сергеев напомнил, что поиски Усольцевых после их пропажи были осложнены тем, что они пропали в горной местности со сложными погодными условиями.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ахметов: «Татарстан занимает четвёртое место по производству сельхозпродукции»

Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.

РИА Новости
Приготовление шашлыков во дворе грозит обернуться штрафом в 15 тысяч рублей

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Получение инвалидности грозит россиянам новыми трудностями

По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
За использование зимних шин на дорогах Татарстана начнут штрафовать

Запрет начнет действовать с начала лета.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Аналитики подсчитали средний вес мужчин и женщин в России

Лишние килограммы есть у каждого среднестатистического россиянина.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
