Важно, чтобы родители во время купания всегда следили за ребенком.

Около 600 детей погибают в России каждое лето во время купания, об этом рассказал председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев. Его слова передает ТАСС.

«Родитель смотрит в гаджет и думает, что он охраняет ребенка. Он не охраняет. Ребенок не будет кричать, он молча уйдет под воду», - заявил Сергеев.

Родителям необходимо без остановки мониторить нахождение ребенка, и только так получится обеспечить хоть какую-то его безопасность.

Что касается смертей детей зимой, когда они проваливаются под лед, то Сергеев раскритиковал ситуации, когда один ребенок пытается спасти другого.

«Я когда-то задумывался о том, что я часто вижу, как по телевизору показывают мальчика, которого какой-нибудь генерал или человек в костюме хвалит и говорит: «Такой мальчик, молодец, вытащил брата, еще кого-то». Они его награждают, делают героем. Но это же ошибка выжившего. Это удивительный случай. Почти все эти мальчики, кроме него, утонули. И вот эти вторые и третьи дети - это дети, которые полезли спасать зачастую», - подчеркнул глава «Лиза Алерт».

По его словам, если ребенок увидел, что кто-то тонет, то метод спасания - это найти длинный предмет, протянуть его по льду и звонить 112.

Ранее сообщалось, что поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых продолжатся после схода снега. Григорий Сергеев напомнил, что поиски Усольцевых после их пропажи были осложнены тем, что они пропали в горной местности со сложными погодными условиями.

