Количество преступлений, совершенных детьми, снизилось в Татарстане
Согласно статистике, подобных инцидентов стало меньше более чем на треть.
Подростки в Татарстане становятся объектом преступлений, через них действуют преступники, опустошая кошельки их родителей и используя детей в качестве дропов и поджигателей. При этом за 5 месяцев года наблюдается снижение количества предварительно расследованных преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, на 34,2% — с 412 до 271. Об этом стало известно на пресс-конференции с участием представителей МВД по РТ.
Продолжают регистрироваться факты, когда дети, становясь жертвами мошенников, дают доступ к деньгам родителей, после чего списываются огромные суммы. Противостоять таким преступлениям можно при помощи профилактики, доведения информации о видах мошенничеств, способах противодействия им, заметили в МВД.
Член общественного совета при МВД Татарстана Инна Денисова придумала свой способ — спектакль «Опасные сообщения». Ее главный герой — обыкновенный школьник. В роли Рената и его друзей выступили профессиональные актеры из Казани. С марта по апрель коллектив объездил 16 городов и районов республики. За два месяца артисты дали 26 представлений, которые в общей сложности увидели более 11 тысяч учащихся из 112 школ, лицеев и гимназий.
Ранее сообщалось, что в Татарстане снизилось число повторно совершивших преступления подростков. Чаще всего подростки, нарушая закон, посягают на чужое имущество.
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