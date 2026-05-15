Больше всего пострадавших среди жителей Казани.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане из-за присасывания клещей в больницы по данным на 13 мая обратилось 1404 человека, из них 311 детей. При этом за аналогичный период прошлого года было 3062 пострадавших, сообщили в Роспотребнадзоре республики.

Больше всего пострадавших среди казанцев – 309, затем идут Набережные Челны (149), Альметьевский и Нижнекамский районы (108), Елабужский район (67).

Были исследованы 499 клещей, снятых с людей, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза выделен в 68 клещах, гранулоцитарного анаплазмоза человека – в четырех клещах, моноцитарного эрлихиоза человека – в двух клещах. Возбудитель клещевого вирусного энцефалита не обнаружен.

Идет обработка от клещей парков, мест массового отдыха, зон летних оздоровительных организаций. Из 2500 гектаров обработано 1182,4 гектара.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошёл в список опасных регионов по клещевому энцефалиту. Роспотребнадзор опубликовал перечень эндемичных территорий и напомнил про вакцинацию.

