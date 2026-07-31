Организация не уведомила о подписании трудового договора бывшего работодателя.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В феврале 2026 года экс-сотрудник органа местного самоуправления Камско-Устьинского района трудоустроился в ООО «АР-Строй» на должность коммерческого директора. По закону, организация должна была в течение десяти дней уведомить об этом бывшего работодателя, но не сделала этого.

В результате в отношении юрлица и его руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях по статье о незаконном привлечении к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего. Суд удовлетворил акты прокуратуры Татарстана. Должностное лицо оштрафовали на 20 тысяч рублей, а юридическое лицо – на 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что бизнес Татарстана накажут штрафами за срыв квот на трудоустройство бойцов СВО. Под действие закона подпадают компании со штатом более 200 человек, обязанные резервировать для бойцов однопроцентную квоту.

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