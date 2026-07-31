Происшествия
31 июля 18:40
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«Вечерняя Казань»

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Компанию в Татарстане накажут за неправильное трудоустройство экс-чиновника

Организация не уведомила о подписании трудового договора бывшего работодателя.

Компанию в Татарстане накажут за неправильное трудоустройство экс-чиновника

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В феврале 2026 года экс-сотрудник органа местного самоуправления Камско-Устьинского района трудоустроился в ООО «АР-Строй» на должность коммерческого директора. По закону, организация должна была в течение десяти дней уведомить об этом бывшего работодателя, но не сделала этого.

В результате в отношении юрлица и его руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях по статье о незаконном привлечении к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего. Суд удовлетворил акты прокуратуры Татарстана. Должностное лицо оштрафовали на 20 тысяч рублей, а юридическое лицо – на 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что бизнес Татарстана накажут штрафами за срыв квот на трудоустройство бойцов СВО. Под действие закона подпадают компании со штатом более 200 человек, обязанные резервировать для бойцов однопроцентную квоту.

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