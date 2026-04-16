Происшествия
16 апреля 10:23
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Куратора курьеров задержали по делу об убийстве предпринимательницы в Москве

Подозреваемого нашли в Санкт-Петербурге.

Куратора курьеров задержали по делу об убийстве предпринимательницы в Москве

Автор фото: пресс-служба следственного комитета России

По делу об убийстве предпринимательницы на Строгинском бульваре в Москве задержали куратора курьеров, которые забирали награбленное из квартиры женщины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Куратором оказался 19-летний парень, его задержали в Санкт-Петербурге. Он якобы по поручению организаторов преступления подыскал курьеров, которые забрали ценности и деньги из квартиры убитой предпринимательницы, а затем координировал их, чтобы те передали награбленное.

Напомним, в квартире на Строгинском бульваре 14 марта нашли тело женщины и сейф со следами взлома. Оказалось, что дочь потерпевшей стала жертвой телефонных мошенников. Позже подозреваемый в убийстве женщины был задержан. Суд арестовал его 16 марта, им оказался футболист Даниил Секач. В дальнейшем задержали курьеров по делу об убийстве.

Ранее говорилось, что мошенники извращенно издевались над дочерью убитой в Москве предпринимательницы. Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.

