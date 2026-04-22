Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В частном доме на улице Воробьева в Тетюшах случился пожар. Огонь распространился на площади в 88 квадратных метров. Спасатели обнаружили в доме тело 50-летнего мужчины.

Предварительно, возгорание началось из-за неосторожности при курении, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

В ведомстве напомнили, что лучшим выбором будет — отказаться от курения в помещении, особенно в состоянии усталости или после употребления алкоголя. Не стоит курить в постели, нужно убедиться, что все сигареты полностью потушены перед тем, как их выбросить.

Ранее сообщалось, что в Казани квартира загорелась из-за электроскутера. Двоих пострадавших в результате короткого замыкания удалось спасти. Возгорание достигло площади семь квадратных метров.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.