Парня взяли очень быстро.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жертвой мошенников стал 94-летний пенсионер из Казани. Позвонившие ему «сотрудники» государственных ведомств убедили мужчину для сохранности сбережений «задекларировать» их. В итоге горожанин передал прибывшему к нему курьеру 190 тысяч рублей.

Вскоре его задержали. 18-летний парень свою вину признал полностью. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.

Татарстанцев просят не переводить и не передавать деньги незнакомцам. Жителям республики напоминают, что представители банков и государственных учреждений никогда не просят снимать средства и переводить их на так называемые «безопасные счета».

- Если вам позвонили с подобной просьбой, немедленно завершите разговор и сообщите в полицию, - советуют правоохранители.

Ранее сообщалось, что казанцы лишились денег, перейдя по ссылкам от мошенников. Аферисты получили доступ к онлайн-банку.

