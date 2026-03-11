Происшествия
11 марта 21:52
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Курьер мошенников, забравший у казанского пенсионера 190 тысяч рублей, задержан

Парня взяли очень быстро.

Курьер мошенников, забравший у казанского пенсионера 190 тысяч рублей, задержан

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жертвой мошенников стал 94-летний пенсионер из Казани. Позвонившие ему «сотрудники» государственных ведомств убедили мужчину для сохранности сбережений «задекларировать» их. В итоге горожанин передал прибывшему к нему курьеру 190 тысяч рублей.  

Вскоре его задержали. 18-летний парень свою вину признал полностью. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.  

Татарстанцев просят не переводить и не передавать деньги незнакомцам. Жителям республики напоминают, что представители банков и государственных учреждений никогда не просят снимать средства и переводить их на так называемые «безопасные счета».

- Если вам позвонили с подобной просьбой, немедленно завершите разговор и сообщите в полицию, - советуют правоохранители.

Ранее сообщалось, что казанцы лишились денег, перейдя по ссылкам от мошенников. Аферисты получили доступ к онлайн-банку.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

 

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

пресс-служба РКБ Татарстана
Умер главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пускать в университеты Татарстана начнут через МАХ

Внедрить цифровой ID уже попробовали девять вузов республики.

пресс-служба Главинвестстроя Татарстана
В УФСИН прокомментировали жалобы на отопление в новом СИЗО Казани

Родственники заключенных не перестают жаловаться на холод в камерах в 30-градусный мороз и перебои с электричеством.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Замглавы Актанышского района лишился должности из-за утраты доверия

Ильшат Габдулхаев уволен досрочно по представлению прокуратуры за коррупционные нарушения.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.