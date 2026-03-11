Курьер мошенников, забравший у казанского пенсионера 190 тысяч рублей, задержан
Парня взяли очень быстро.
Жертвой мошенников стал 94-летний пенсионер из Казани. Позвонившие ему «сотрудники» государственных ведомств убедили мужчину для сохранности сбережений «задекларировать» их. В итоге горожанин передал прибывшему к нему курьеру 190 тысяч рублей.
Вскоре его задержали. 18-летний парень свою вину признал полностью. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу.
Татарстанцев просят не переводить и не передавать деньги незнакомцам. Жителям республики напоминают, что представители банков и государственных учреждений никогда не просят снимать средства и переводить их на так называемые «безопасные счета».
- Если вам позвонили с подобной просьбой, немедленно завершите разговор и сообщите в полицию, - советуют правоохранители.
Ранее сообщалось, что казанцы лишились денег, перейдя по ссылкам от мошенников. Аферисты получили доступ к онлайн-банку.
