Происшествия
11 апреля 13:55
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Квартира горела в Казани на первом этаже дома по улице Габишева

Сотрудники МЧС спасли четырех жильцов.

Квартира горела в Казани на первом этаже дома по улице Габишева

Автор фото: скриншот видео

На улице Габишева в Казани горела квартира, сотрудникам МЧС удалось потушить огонь и спасти четырех жильцов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Пожар начался в квартире на первом этаже девятиэтажного дома. В 12:29 удалось локализовать возгорание, а в 12:51 - ликвидировать открытое горение в кухне и коридоре квартиры на общей площади 15 «квадратов».

Пожарные вывели из задымленного помещения и с верхних этажей четырех человек. Из самой горящей квартиры спасли пожилую женщину примерно 90 лет, которую передали медикам. Пострадавшую доставят в 7-ю городскую больницу. Причины пожара выясняются.

Ранее сообщалось, что с 23 по 29 марта в Татарстане на пожарах погибли три человека. Всего ликвидировали 52 пожара. В них также пострадали три человека, еще трое были спасены.

