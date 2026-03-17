Лерчек пройдет до 12 курсов химиотерапии и облучение
У нашумевшего блогера выявили рак желудка четвертой степени с метастазами.
Российской ведущей, блогеру и предпринимательнице Валерии Чекалиной (Лерчек) придется пройти около 10-12 курсов химиотерапии и лучевой терапии. Об этом сообщает aif.ru, ссылаясь на кандидата медицинских наук, онколога Евгения Черемушкина.
По словам эксперта, при раке желудка, который выявили у Лерчек, химиотерапия является стандартным лечением. Она помогает избавиться от мелких метастазов и приостановить темпы роста. В комбинации с «химией» эффективны будут таргетная и иммунотерапия — их начали использовать не так давно.
Со слов Черемушкина, после химиотерапии возможно применение и лучевой терапии, но она специфична из-за имеющихся показаний и противопоказаний. Облучают только некоторые части тела.
Ранее из-за обнаруженной у Лерчек онкологии девушку освободили от домашнего ареста. Уголовное дело о выводе 250 миллионов в ОАЭ приостановлено до выздоровления, а производство по делу ее бывшего мужа продолжается.
Напомним, что у блогера нашли рак желудка четвертой степени. Она вынуждена принимать серьёзные обезболивающие, чтобы хоть немного облегчить мучения.
