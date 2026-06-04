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4 июня 09:59
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«Вечерняя Казань»

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Лидер кровавой ОПГ из Оренбургской области скончался в СИЗО

Предварительно, Алексей Худаев покончил с собой.

Лидер кровавой ОПГ из Оренбургской области скончался в СИЗО

Автор фото: ГУ МВД России

В камере следственного изолятора покончил с собой лидер организованной преступной группы Алексей Худаев, которому предъявили обвинение в заказных убийствах не менее восьми человек на территории Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по области, передает РИА Новости.

Худаева задержали в Москве в начале декабря 2025 года по обвинению в организации ОПГ и участии в заказных убийствах. Его сообщников приговорили к разным срокам: от 18 лет до пожизненного. 

Члены ОПГ с 2013 по 2020 год совершили не менее восьми убийств на территории Оренбурга и области. Они убивали предпринимателей и их семьи, к примеру, среди их жертв - бизнесмен Денис Чернов и его семилетний сын.

Ранее сообщалось, что оправданный присяжными Николай Казаев заключил контракт с Минобороны. Предполагаемый лидер ОПГ «Казаевские» не стал дожидаться оглашения оправдательного приговора.

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