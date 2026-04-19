Мальчик устроил пожар в Альметьевске и сам пострадал в огне
У ребенка термические ожоги ноги и руки.
В Альметьевске 12-летний подросток пострадал в пожаре, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
Все произошло на балконе многоквартирного дома. Мальчик поджег спичками обезжириватель, и пламя перекинулось на его одежду. В итоге пострадавшего доставили в больницу с термическими ожогами левого плеча и левой ноги.
Напомнили в МЧС и о мерах профилактики. Во-первых, нужно проводить с детьми разъяснительные беседы, привить безопасные навыки обращения с бытовыми приборами. Нужно подавать самостоятельный пример - самим соблюдать правила пожарной безопасности. Кроме того, следует хранить спички и другие легковоспламеняющиеся вещи подальше от детей.
