Происшествия
19 апреля 13:10
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Мальчик устроил пожар в Альметьевске и сам пострадал в огне

У ребенка термические ожоги ноги и руки.

Мальчик устроил пожар в Альметьевске и сам пострадал в огне

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Альметьевске 12-летний подросток пострадал в пожаре, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Все произошло на балконе многоквартирного дома. Мальчик поджег спичками обезжириватель, и пламя перекинулось на его одежду. В итоге пострадавшего доставили в больницу с термическими ожогами левого плеча и левой ноги.

Напомнили в МЧС и о мерах профилактики. Во-первых, нужно проводить с детьми разъяснительные беседы, привить безопасные навыки обращения с бытовыми приборами. Нужно подавать самостоятельный пример - самим соблюдать правила пожарной безопасности. Кроме того, следует хранить спички и другие легковоспламеняющиеся вещи подальше от детей.

Ранее в порту Усть-Луга после атаки дронов вспыхнул пожар. За ночь в регионе сбили 33 беспилотника.

