18 марта 17:20
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Малолетний водитель из Казани докатался до 11 штрафов

Несовершеннолетнего «шумахера» задержали сотрудники ГАИ.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики нашли и задержали подростка, который уже несколько раз садился за руль машины и нарушал правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушителя 2009 года рождения удалось найти благодаря «непростому административному расследованию». Злополучную «Ладу Самару — 2» с несовершеннолетним за рулем заметили еще 13 февраля, когда на улице Сабан подросток нарушил ПДД. Уже 27 февраля на улице Блюхера молодой человек на «Ладе» врезался в Chery Tiggo и скрылся с места аварии вместе с пассажирами. В ГАИ выяснили, что «Ладу Самару — 2» ранее сняли с регистрационного учета.

В итоге на подростка составили 11 протоколов о нарушениях, которые направили в комиссию по делам несовершеннолетних Кировского района. На родителей также возбудили административное дело за неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних.

Ранее в Казани малолетний водитель на питбайке пострадал в ДТП. В него врезался водитель «Хавала», который нарушил правила и пересек двойную сплошную.

