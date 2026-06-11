Мигрант пытался сбежать от полиции на стройке в Альметьевске
Полиция проверила стройплощадку жилого комплекса и автобус с рабочими на въезде в город.
В Альметьевске прошёл масштабный рейд по мигрантам. Сотрудники подразделения по вопросам миграции вместе с участковыми и инспекторами ДПС нагрянули на стройплощадку одного из жилых комплексов. Итог — 25 задержанных иностранцев, которые жили и работали в России нелегально. На всех составили протоколы за незаконную трудовую деятельность.
Один из мигрантов попытался сбежать от полиции, теперь к его штрафу добавится ещё и ответственность за неповиновение. Причём мужчина уже успел получить российское гражданство. Достанется и работодателю — на юрлицо составили протокол за незаконное использование труда мигрантов.
Кроме того, на въезде в Альметьевск автоинспекторы остановили автобус, который вёз на стройку иностранных рабочих. Среди них тоже нашлись нарушители — одни просрочили разрешённый срок пребывания, другие вообще не имели права находиться в стране. По итогам рейда шестерым мигрантам грозит самостоятельный выезд из России, ещё двоих выдворят принудительно.
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