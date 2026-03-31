Михаил Мурашко навестил в Казани пострадавших при пожаре в Нижнекамскнефтехиме
Помощь пациентам оказывается в полном объеме.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл в Республиканскую клиническую больницу в Казани, где навестил пострадавших при пожаре в Нижнекамскнефтехиме.
Это мужчина и женщина, которых в тяжелом состоянии вертолетами санитарной авиации доставили в Казань. Глава ведомства ознакомился с ходом оказания им медицинской помощи и пообщался с врачами. Пациенты получают в полном объеме всю необходимую медицинскую помощь.
На данный момент за медицинской помощью обратились 68 пострадавших. 21 человек госпитализирован, пятеро из них с травмами и ожогами находятся в тяжелом состоянии.
Ранее мы писали, что спецборт МЧС России приземлился в Нижнекамске. Самолет доставит в Москву пострадавших при пожаре в «Нижнекамскнефтехиме».
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
