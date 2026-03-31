31 марта 23:28
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Михаил Мурашко навестил в Казани пострадавших при пожаре в Нижнекамскнефтехиме

Помощь пациентам оказывается в полном объеме.

Автор фото: Минздрав Татарстана

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл в Республиканскую клиническую больницу в Казани, где навестил пострадавших при пожаре в Нижнекамскнефтехиме.  

Это мужчина и женщина, которых в тяжелом состоянии вертолетами санитарной авиации доставили в Казань. Глава ведомства ознакомился с ходом оказания им медицинской помощи и пообщался с врачами. Пациенты получают в полном объеме всю необходимую медицинскую помощь.  

На данный момент за медицинской помощью обратились 68 пострадавших. 21 человек госпитализирован, пятеро из них с травмами и ожогами находятся в тяжелом состоянии.

Ранее мы писали, что спецборт МЧС России приземлился в Нижнекамске. Самолет доставит в Москву пострадавших при пожаре в «Нижнекамскнефтехиме».

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ахметов: «Татарстан занимает четвёртое место по производству сельхозпродукции»

Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.

РИА Новости
Водителей в Татарстане предупредили о штрафе за отсутствие флага на номерах

В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.

Егор Алеев / ТАСС
ФССП России проводит проверку после семизначных премий в управлении Татарстана

Обоснованность выплат изучат по инициативе центрального аппарата ведомства.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Обвитые «вьюнком» заборы могут обернуться для россиян уголовной ответственностью

Растение включено в запрещенный список.

соцсети
Есть ли подвижки в поиске Тамары Волковой, которую ищут в Казани полтора месяца

Волонтеры еще раз проверят всю территорию, как только сойдет снег.

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
