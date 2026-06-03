Многодетная мать из Уфы умерла во время родов
У женщины оказалась аллергия на анестезию.
Семья и Уфы ждала третьего ребенка — девочку. Женщину госпитализировали на 38-й неделе беременности в Республиканский клинический перинатальный центр. По медицинским показаниям ей решили провести кесарево сечение, пишет Baza.
Роженицу начали готовить к операции и ввели анестезию с препаратом «бупивакаин». Спустя минуты женщина впала в кому. Ее подключили к аппарату ИВЛ и начали спасать младенца. Девочка появилась на свет здоровой, но ее мать умерла спустя два дня, так и не увидев малышку.
Судмедэкспертиза показала, что женщина скончалась от анафилактического шока на лекарственный препарат. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности из‑за ненадлежащего исполнения профобязанностей.
Ранее сообщалось, что младенческая смертность в России достигла исторического минимума. Показатели составили 3,4 промилле. Это означает, что на тысячу родившихся детей в возрасте до года приходится 3,4 летальных исхода.
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