Мошенники извращенно издевались над дочерью убитой в Москве предпринимательницы
Подростка заставляли совершать действия сексуального характера.
Над 16-летней дочерью убитой в Москве предпринимательницы извращенно издевались мошенники, по телефону заставляя ее совершать действия сексуального характера на глазах у убийцы. Об этом сообщает Baza.
По версии следствия, после того как 20-летний футболист Даниил Секач убил женщину на Строгинском бульваре и выбросил награбленные вещи в окно, их подобрала 22‑летняя девушка-курьер. Затем Секача убедили сутки удерживать дочь убитой в квартире и все время общаться с ними. Также аферисты заставили девушку совершить над собой действия сексуального характера в присутствии убийцы матери.
Возбуждено уголовное дело об оказании иных насильственных действий сексуального характера, с угрозой применения насилия, совершенное организованной группой. Девушку-курьера также задержали.
Напомним, Секач, полагая, что сотрудничает в оперативных мероприятиях, пришел в квартиру предпринимательницы, взяв с собой болгарку, лом, кувалду и другие инструменты. В квартире в этот момент была дочь хозяйки квартиры, которая, как сообщал СК, тоже стала жертвой телефонных мошенников. Секач и мошенники убедили ее открыть дверь. После этого футболист занялся взломом сейфа, а девочку отправил в подъезд — чтобы она встретила подходившую к дому мать и задержала ее, сказав, что у них работают спецслужбы. Однако женщина вошла в квартиру и обнаружила Секача, взламывающего сейф — он избил ее и нанес ей несколько ножевых ранений. Она скончалась. После задержания суд отправил Даниила Секача в СИЗО на 2 месяца.
