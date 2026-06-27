В результате жертву могут обвинить в финансировании террористов, попытаться склонить к диверсии или потребовать от нее «спасти» деньги.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Россиян начали обманывать мошенники, которые предлагают подключить уведомления об атаках беспилотников, после чего присылают фейковые сообщения о взломе личного кабинета госсервисов. Об этом сообщили в компании по кибербезопасности «F6», пишет РИА Новости.

Аферисты используют фейковые сайты с оповещениями об атаках беспилотников, рассылая ссылки на них через Telegram-каналы, а также через сообщения в тематических, домовых и районных чатах и комментарии к постам в официальных каналах. Жертвам предлагают ввести код и подключить уведомления. Затем пострадавшему приходит сообщение о взломе личного кабинета одного из госсервисов с номером телефона «выделенной линии поддержки».

При попытке позвонить на указанный номер жертву могут обвинить в финансировании террористов, попытаться склонить к диверсии или потребовать от нее «спасти» деньги, отправив их на указанный счет.

Ранее сообщалось, что новые схемы обмана на фоне топливного кризиса используют мошенники. Жертвам предлагают талоны на топливо.

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