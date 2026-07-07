Происшествия
7 июля 23:26
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«Вечерняя Казань»

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Мошенники оставили нижнекамскую пенсионерку без 6 миллионов рублей

Женщина поверила, что ее деньги пытаются похитить.

Мошенники оставили нижнекамскую пенсионерку без 6 миллионов рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Список жертв мошенников в Татарстане пополнила 65-летняя жительница поселка Камские Поляны Нижнекамского района. Историей обмана поделилась пресс-служба МВД по Татарстану.  

В «разводе» пенсионерки участвовали несколько человек. Вначале с ней связался «сотрудник» управляющей компании, затем ее попросили перезвонить на горячую линию Роскомнадзора. Потом в дело вступили «сотрудники» ФСБ и Центробанка. Напугав пенсионерку тем, что её деньги пытаются похитить и перевести на счета на Украину, они заставили женщину снять их в банке и передать курьеру. Что та и сделала, отдав более 5 миллионов рублей курьеру на парковке.  

Связавшись с ней на следующий день, мошенники сообщили, что на имя жительницы Татарстана оформлен кредит, и потребовали 1 миллион рублей для его погашения. Эти деньги, взяв их в долг у руководителя, пенсионерка опять передала курьеру.  

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.  

МВД Татарстана напоминает, что сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не звонят с требованием снять деньги и передать их курьерам. В случае поступления такого звонка нужно немедленно прервать разговор и сообщить о нем в полицию по телефону 102, советуют в МВД.

Ранее пенсионерка из Азнакаево потеряла почти 3 миллиона, поверив мошенникам. Жительницу запугали переводом денег ВСУ.

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