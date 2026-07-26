Происшествия
26 июля 10:41
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«Вечерняя Казань»

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Мошенники придумали новую схему обмана с «забытой» в банкомате картой

Злоумышленники дожидаются, когда карту найдут, а потом обвиняют нашедшего в краже.

Мошенники придумали новую схему обмана с «забытой» в банкомате картой

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В МВД России предупредили о появлении новой мошеннической схемы, связанной с якобы забытой в банкомате картой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Преступники начали использовать хитрый способ обмана: злоумышленник оставляет свою банковскую карту в банкомате, чтобы спровоцировать случайного прохожего взять ее. Далее появляется «владелец» карты со свидетелями и обвиняет прохожего в краже. Он требует «решить вопрос на месте», что зачастую заканчивается обманом или вымогательством.

Также в ведомстве отметили, что распространенным трендом мошенников стали звонки от так называемых «сотрудников банка». Жулики говорят жертвам, что их счет заблокирован из-за подозрений в использовании карты злоумышленниками, и предлагают решить проблему по телефону.

МВД призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на подобные уловки, а при подозрительных ситуациях обращаться в правоохранительные органы.

Ранее «Вечерняя Казань» рассказывала, что двое жителей столицы Татарстана повелись на уловки мошенников и потеряли деньги. Они прошли по фишинговым ссылкам в мессенджерах, чтобы купить билеты в театр и получить скидку на день рождения. В результате казанцы потеряли 35 тысяч рублей.

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