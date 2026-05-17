17 мая 19:42
«Вечерняя Казань»

Московская пенсионерка переписала свою квартиру в центре столицы на таксиста

Мужчина втерся в доверие пожилой женщине, страдавшей деменцией и раком.

Пенсионерка переписала свою квартиру в центре Москвы на водителя социального такси. Женщине было 92 года, она страдала деменцией и онкологией, испытывала проблемы со зрением. Несмотря на явное нездоровье, нотариус не потребовал медицинских справок и одобрил сделку. Об этом сообщает телеграм-канал «Москва 24».

Известно, что водитель заботился о пожилой женщине, но с корыстной целью: воспользовавшись ее доверием, он получил доступ к банковским картам и личным документам своей подопечной. А после обманом оформил ее квартиру на себя.

Родственники узнали о случившемся уже после смерти пенсионерки. Брат покойной два года судился за наследство. Даже после законного возвращения имущества ему пришлось взломать замки, чтобы попасть в квартиру.

Ранее мы сообщали, что злоумышленники все чаще выдают себя за представителей служб ЖКХ, налоговой инспекции и крадут личные данные граждан. Казанский Водоканал напомнил: нельзя сообщать никакие цифры незнакомым людям по телефону, в СМС, социальных сетях или мессенджерах.

