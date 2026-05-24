Происшествия
24 мая 13:17
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Мужчина из Казани едва не сгорел в бане

Пострадавший отказался от госпитализации.

Мужчина из Казани едва не сгорел в бане

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Казани на улице Крестьянской Приволжского района сгорела баня. Пострадал 38-летний мужчина — у него зафиксировали термические ожоги, однако от госпитализации он отказался, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

В чрезвычайном ведомстве отмечают, что площадь возгорания составила пять квадратных метров. Пламя охватило дверь, стены и часть потолочного перекрытия одноэтажного деревянного здания. Предварительная причина происшествия — нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

Во избежание подобных происшествий МЧС просит не использовать при топке печей горючие жидкости, не доверять надзор за печкой детям. В ведомстве напоминают: при наличии трещин в кладке использование печи запрещено.

Ранее сообщалось, что в Татарстане только с 11 по 17 мая произошло 99 пожаров. Происшествия стали причиной смерти трех человек, еще троих удалось спасти, один житель региона пострадал.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»
Новый электропоезд Казань - Ижевск курсирует уже неделю: сколько стоит проезд

Теперь закупиться чаем и снеками пассажиры смогут прямо в пути.

kstu.ru
Самым высокооплачиваемым ректором Казани стал ректор КНИТУ-КХТИ

Руководитель КФУ Ленар Сафин упал в рейтинге дохода.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Дачникам за продажу картофеля с участка грозит штраф

Размеры штрафы составят до 2 тысяч рублей.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Без какого документа открыть вклад в России больше не получится

Изменения в правилах ждут жителей с 2027 года и коснутся уже открытых счетов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин сообщил о подготовке к саммиту Россия – АСЕАН

В мероприятии примут участие представители 11 стран, в числе которых будут главы государств.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.