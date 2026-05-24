Мужчина из Казани едва не сгорел в бане
Пострадавший отказался от госпитализации.
В Казани на улице Крестьянской Приволжского района сгорела баня. Пострадал 38-летний мужчина — у него зафиксировали термические ожоги, однако от госпитализации он отказался, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
В чрезвычайном ведомстве отмечают, что площадь возгорания составила пять квадратных метров. Пламя охватило дверь, стены и часть потолочного перекрытия одноэтажного деревянного здания. Предварительная причина происшествия — нарушение правил устройства и эксплуатации печей.
Во избежание подобных происшествий МЧС просит не использовать при топке печей горючие жидкости, не доверять надзор за печкой детям. В ведомстве напоминают: при наличии трещин в кладке использование печи запрещено.
Ранее сообщалось, что в Татарстане только с 11 по 17 мая произошло 99 пожаров. Происшествия стали причиной смерти трех человек, еще троих удалось спасти, один житель региона пострадал.
