Мужчина у дома в Челнах начал стрелять для проверки револьвера
Челнинца арестовали за мелкое хулиганство.
В Набережных Челнах арестовали 35-летнего мужчину, который ночью в районе 9-го комплекса поселка ГЭС выстрелил из сигнального револьвера. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Мужчина находился около одного из домов вместе с друзьями. По его словам, он решил выстрелить, чтобы проверить работоспособность револьвера.
Челнинец был задержан, револьвер у него был изъят. Полицейские составили протокол по статье «Мелкое хулиганство», виновного арестовали на 7 суток.
Ранее сообщалось, что казанца, который стрелял по подросткам на Кулахметова, задержали. На мужчину возбудили уголовное дело за хулиганство.
