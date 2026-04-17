Челнинца арестовали за мелкое хулиганство.

В Набережных Челнах арестовали 35-летнего мужчину, который ночью в районе 9-го комплекса поселка ГЭС выстрелил из сигнального револьвера. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Мужчина находился около одного из домов вместе с друзьями. По его словам, он решил выстрелить, чтобы проверить работоспособность револьвера.

Челнинец был задержан, револьвер у него был изъят. Полицейские составили протокол по статье «Мелкое хулиганство», виновного арестовали на 7 суток.

