Происшествия
3 августа 07:26
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«Вечерняя Казань»

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Мужчина утонул в запрещённом для купания пруду в Апастовском районе

Товарищей погибшего оштрафуют за купание в необорудованном месте.

Мужчина утонул в запрещённом для купания пруду в Апастовском районе

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Апастовском районе Татарстана погиб мужчина, решивший искупаться в пруду, где купание запрещено. Всё случилось в селе Старый Юмралы.

На берегу висят предупреждающие знаки, пляжа там нет, но погибший вместе с другом всё равно полез в воду. В какой-то момент он ушёл под воду.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Очевидцы вытащили его с двухметровой глубины метрах в пяти от берега и пытались реанимировать, но уже не смогли помочь.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

На товарищей погибшего составили административный протокол за купание в необорудованном месте.

В ГУ МЧС России по республике в очередной раз напоминают: заходить в воду можно только там, где есть подготовленный пляж и дежурят спасатели. Алкоголь, усталость и скрытые ямы на дне ежегодно уносят жизни.

Ранее мы писали, что в Татарстане на Каме утонул подросток. Водолазам удалось извлечь тело спустя два дня после трагедии.

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