Мужчина утонул в запрещённом для купания пруду в Апастовском районе
Товарищей погибшего оштрафуют за купание в необорудованном месте.
В Апастовском районе Татарстана погиб мужчина, решивший искупаться в пруду, где купание запрещено. Всё случилось в селе Старый Юмралы.
На берегу висят предупреждающие знаки, пляжа там нет, но погибший вместе с другом всё равно полез в воду. В какой-то момент он ушёл под воду.
Очевидцы вытащили его с двухметровой глубины метрах в пяти от берега и пытались реанимировать, но уже не смогли помочь.
На товарищей погибшего составили административный протокол за купание в необорудованном месте.
В ГУ МЧС России по республике в очередной раз напоминают: заходить в воду можно только там, где есть подготовленный пляж и дежурят спасатели. Алкоголь, усталость и скрытые ямы на дне ежегодно уносят жизни.
Ранее мы писали, что в Татарстане на Каме утонул подросток. Водолазам удалось извлечь тело спустя два дня после трагедии.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Карина Абдуллина обошла соперниц из 60 стран и взяла Miss Best Face 2026.
Всего в регионе планируют привить два миллиона жителей.
Отдыхать ученики будут меньше на один день.
Спрос на специалистов всегда остается высоким.
За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.
Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.