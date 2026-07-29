Мужчину из Казани осудят за опрокидывание авто в кювет
Пассажирка получила тяжкий вред здоровью.
В Лаишевском райсуде рассмотрят дело в отношении 67-летнего казанца. Ему предъявлено обвинение по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.
Авария произошла в мае 2025 года. Мужчина ехал на BMW по трассе дороги «Песчаные Ковали-Орловка». Водитель, двигаясь по конструктивному повороту дороги, выбрал неправильную скорость движения, не обеспечил необходимый боковой интервал до края проезжей части и пересек горизонтальную дорожную разметку. В результате он потерял контроль над управлением и съехал в кювет, где авто перевернулось несколько раз. Пострадала 59-летняя пассажирка. Она получила тяжкий вред здоровью. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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