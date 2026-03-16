На физрука казанской гимназии написали заявление за словесное домогательство
Проводится проверка.
В столице республики на преподавателя физкультуры татаро-английской гимназии № 16 написали заявление, предварительно, из-за домогательств к ученице. Об этом сообщает источник «Вечерней Казани».
Теперь идет проверка. Отметим, что в Сети жалобы на некорректное поведение этого учителя появились еще в 2021 году.
Как сообщили в Управлении образования исполкома Казани, у физрука 30-летний стаж, он добросовестно исполняет свои обязанности несколько десятилетий и жалоб ранее не поступало. Администрация гимназии открыта к диалогу и регулярно проводит встречи с родителями, но никто по поводу нарушения субординации не обращался. В Минобрнауки Татарстана также опровергли факт каких-либо инцидентов.
