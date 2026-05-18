Река имеет особый природоохранный статус, запрещающий использовать на ней маломерные суда.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Инспекторы Госинспекции по маломерным судам вместе с Госкомитетом по биоресурсам провели рейд на Казанке и обнаружили нарушителей на катерах, которые плавали по реке и «парковались» у берегов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

На владельцев судов составили протоколы за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях и отсутствие технического освидетельствования гидроцикла.

В МЧС жителям напоминают, что Казанка имеет особый охранный статус, который запрещает проезд и стоянку маломерных моторных судов. Рейды будут продолжены, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в реках 11 районов Татарстана установлено почти восемь километров еловых гирлянд. Активно идет нерест карася и леща.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.