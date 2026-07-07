Пострадали два человека.

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В Казани произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. ДТП случилось на пересечении улиц Чистопольской и Декабристов, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

По предварительным данным, водитель «Киа», двигаясь на зеленый сигнал светофора, не уступил дорогу автомобилю скорой помощи «Форд», который двигался с включенными световыми и звуковыми сигналами, и столкнулся с ним.

Пострадали два пассажира «Киа». 50-летняя женщина и годовалый ребенок госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее водитель Volkswagen погиб, вылетев на встречку под грузовик в Татарстане. Смертельная авария случилась в Апастовском районе.

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