На казанском перекрестке столкнулись легковой автомобиль и скорая помощь
Пострадали два человека.
В Казани произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. ДТП случилось на пересечении улиц Чистопольской и Декабристов, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
По предварительным данным, водитель «Киа», двигаясь на зеленый сигнал светофора, не уступил дорогу автомобилю скорой помощи «Форд», который двигался с включенными световыми и звуковыми сигналами, и столкнулся с ним.
Пострадали два пассажира «Киа». 50-летняя женщина и годовалый ребенок госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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