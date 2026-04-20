Происшествия
20 апреля 13:12
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На мать мальчика, который загорелся в Татарстане, возбудили дело

Женщину обвинили в нарушении требований пожарной безопасности.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Альметьевске составили протокол на мать 12-летнего мальчика, который случайно поджег сам себя. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Мальчик примерно в 2 часа ночи не смог уснуть и смотрел в интернете ролики про костер. Он решил посмотреть на пламя вживую, нашел на кухне спички, а на балконе бутылку с жидкостью, которую двоюродный брат использовал для ремонта компьютера. Мальчик поднес горящую спичку к крышке бутылки, после чего она загорелась.

Ребенок попытался потушить пламя, обжегся, бутылка опрокинулась, и горящая жидкость выплеснулась на стену и попала мальчику на ногу и на другие части тела. В шоковом состоянии он позвал на помощь, прибежала мать, которая потушила огонь. В результате пострадавшего доставили в больницу с ожогами левого плеча и левой ноги.

В МЧС уточнили, что материалы будут направлены для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних района. Матери ребенка грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что нарушения техпроцесса стали причиной ЧП на пороховом заводе в Казани. Трое рабочих цеха этилового эфира могли допустить ошибки в производстве, что привело к нештатной ситуации.

Популярное
Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пенсионеров в России могут обязать поменять паспорта

В Госдуме предложили менять паспорт в 60 лет.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Самовольно занявшего земельный участок татарстанца оштрафовали

Мужчине придется выплатить 100 тысяч рублей.

МУП «Метроэлектротранс»
Водитель казанского трамвая помог потерявшемуся ребенку

Мальчика передали городским службам.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
