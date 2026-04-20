Женщину обвинили в нарушении требований пожарной безопасности.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Альметьевске составили протокол на мать 12-летнего мальчика, который случайно поджег сам себя. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Мальчик примерно в 2 часа ночи не смог уснуть и смотрел в интернете ролики про костер. Он решил посмотреть на пламя вживую, нашел на кухне спички, а на балконе бутылку с жидкостью, которую двоюродный брат использовал для ремонта компьютера. Мальчик поднес горящую спичку к крышке бутылки, после чего она загорелась.

Ребенок попытался потушить пламя, обжегся, бутылка опрокинулась, и горящая жидкость выплеснулась на стену и попала мальчику на ногу и на другие части тела. В шоковом состоянии он позвал на помощь, прибежала мать, которая потушила огонь. В результате пострадавшего доставили в больницу с ожогами левого плеча и левой ноги.

В МЧС уточнили, что материалы будут направлены для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних района. Матери ребенка грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей.

