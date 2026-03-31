После взрыва на Нижнекамскнефтехиме на место происшествия вылетел премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.



Премьер-министр вылетел по поручению главы республики Рустама Минниханова. Сам раис находится в рабочей командировке.



Взрыв произошел на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим», принадлежащего холдингу «СИБУР». В организации происшествие объяснили сбоем в оборудовании. По имеющейся информации, пострадало 64 человека, им оказана помощь на месте. Двое погибло, в том числе сотрудник. Его семье окажут материальную помощь.



