На место взрыва в Нижнекамске вылетел Песошин по поручению Минниханова
Сам раис республики находится в командировке.
После взрыва на Нижнекамскнефтехиме на место происшествия вылетел премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
Премьер-министр вылетел по поручению главы республики Рустама Минниханова. Сам раис находится в рабочей командировке.
Взрыв произошел на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим», принадлежащего холдингу «СИБУР». В организации происшествие объяснили сбоем в оборудовании. По имеющейся информации, пострадало 64 человека, им оказана помощь на месте. Двое погибло, в том числе сотрудник. Его семье окажут материальную помощь.
