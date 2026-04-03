Происшествия
3 апреля 20:02
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На Нижнекамскнефтехиме продолжаются поиски пяти человек

В поисковой операции участвуют более 200 человек и 20 единиц техники.

На Нижнекамскнефтехиме продолжаются поиски пяти человек

Автор фото: соцсети

Работы по разбору конструкций и поисковая операция на территории Нижнекамскнефтехима продолжаются. По данным на вечер 3 апреля, погибли семь человек, круглосуточно ведутся поиски еще пяти человек. К ним подключены более 200 сотрудников и 20 единиц техники.  

Сообщается, что с семьями погибших и сотрудников, чья судьба пока остается неизвестной, круглосуточно работают психологи, им оказывается вся необходимая поддержка, сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев

На сегодняшний день госпитализировано 24 человека. Из них 10 находятся в Москве. Первые двое госпитализированных в столицу пострадавших переведены из реанимации в общую палату.  

Из реанимации также переведены два человека, ранее доставленные в РКБ Казани. В реанимации Республиканской клинической больницы  остается один пострадавший.   

Получившие незначительные травмы сотрудники проходят амбулаторное лечение в Нижнекамске. Продолжает работать горячая линия для родных, близких и всех жителей города 8 800 200-12-04.

Ранее мы писали, что после взрыва на Нижнекамскнефтехиме пропали 9 человек. Семьям оказывается помощь и поддержка.

