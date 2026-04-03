На Нижнекамскнефтехиме продолжаются поиски пяти человек
В поисковой операции участвуют более 200 человек и 20 единиц техники.
Работы по разбору конструкций и поисковая операция на территории Нижнекамскнефтехима продолжаются. По данным на вечер 3 апреля, погибли семь человек, круглосуточно ведутся поиски еще пяти человек. К ним подключены более 200 сотрудников и 20 единиц техники.
Сообщается, что с семьями погибших и сотрудников, чья судьба пока остается неизвестной, круглосуточно работают психологи, им оказывается вся необходимая поддержка, сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.
На сегодняшний день госпитализировано 24 человека. Из них 10 находятся в Москве. Первые двое госпитализированных в столицу пострадавших переведены из реанимации в общую палату.
Из реанимации также переведены два человека, ранее доставленные в РКБ Казани. В реанимации Республиканской клинической больницы остается один пострадавший.
Получившие незначительные травмы сотрудники проходят амбулаторное лечение в Нижнекамске. Продолжает работать горячая линия для родных, близких и всех жителей города 8 800 200-12-04.
Ранее мы писали, что после взрыва на Нижнекамскнефтехиме пропали 9 человек. Семьям оказывается помощь и поддержка.
