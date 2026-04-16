Происшествия
16 апреля 09:12
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На остановке «Гвардейская» в Казани мужчину сбил трамвай

Пострадавшего увезли на скорой помощи.

На остановке «Гвардейская» в Казани мужчину сбил трамвай

Автор фото: ИД «Вечерняя Казань»

Утром в Казани на остановке «Гвардейская» мужчина переходил проезжую часть и его сбил трамвай. Инцидент произошёл у дома № 46 по улице Гвардейской, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Автор фото: скриншот видео

Пострадавшего госпитализировали на машине скорой помощи. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что четыре человека погибли в ДТП с трактором в Татарстане. От полученных травм скончались два водителя и два пассажира.

Также сообщалось, что в Татарстане хотят увеличить штрафы за нарушения ПДД при перевозке детей. Меры решили ужесточить из-за неутешительной статистики прошлого года — в республике из-за ДТП погибло 13 юных пассажиров, пострадали 184.

