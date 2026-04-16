На остановке «Гвардейская» в Казани мужчину сбил трамвай
Пострадавшего увезли на скорой помощи.
Утром в Казани на остановке «Гвардейская» мужчина переходил проезжую часть и его сбил трамвай. Инцидент произошёл у дома № 46 по улице Гвардейской, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Пострадавшего госпитализировали на машине скорой помощи. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, они выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы писали, что четыре человека погибли в ДТП с трактором в Татарстане. От полученных травм скончались два водителя и два пассажира.
Также сообщалось, что в Татарстане хотят увеличить штрафы за нарушения ПДД при перевозке детей. Меры решили ужесточить из-за неутешительной статистики прошлого года — в республике из-за ДТП погибло 13 юных пассажиров, пострадали 184.
