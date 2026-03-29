Пострадали два человека.

В Менделеевске произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Причем одним из его участников стала машина скорой помощи. Видео с места происшествия поделился канал Mash Iptash.

Авария произошла на перекрестке. Скорая помощь проезжала на красный сигнал светофора с включёнными маячками. В это время в нее на скорости влетел «Пежо». Водитель легкового автомобиля, скорее всего, не успел затормозить.

Удар был такой силы, что медицинский автомобиль опрокинулся на бок. Итог – по одному пострадавшему пассажиру с обеих сторон. Оба госпитализированы.

Ранее в Пестречинском районе насмерть сбили ребенка на трассе. Погибшая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

