На пожарах в Татарстане за неделю погибли три человека
Также пострадали еще трое.
С 23 по 29 марта в Татарстане на пожарах погибли три человека, об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Всего ликвидировали 52 пожара. В них также пострадали три человека, еще трое были спасены.
На водоемах Татарстана произошло одно происшествие, были спасены четыре человека. Напомним, оно случилось в Тетюшском районе. Там четверо рыбаков чуть не ушли под лед. Мужчины смогли самостоятельно выбраться из ледяной воды.
Ранее сообщалось, что в МЧС призвали татарстанцев установить приложение, предупреждающее о ЧС. Программу можно скачать в магазинах приложений RuStore и App Store.
Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.
В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.
Обоснованность выплат изучат по инициативе центрального аппарата ведомства.
Растение включено в запрещенный список.
Волонтеры еще раз проверят всю территорию, как только сойдет снег.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.