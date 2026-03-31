Автор фото: соцсети

При взрыве на заводе «Нижнекамскнефтехим» погибли два человека. Об этом сообщили на предприятии.

Восемь человек госпитализировали. 64 получили незначительные травмы, такие как порезы от выбитых в результате происшествия стекол и ушибы. Им оказана медицинская помощь на месте.

Возгорание локализовано, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану. В тушении задействованы более 150 человек личного состава и 54 единиц техники МЧС России.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после ЧП на Нижнекамскнефтехиме по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Взрыв произошел в результате нарушения правил безопасности в технологическом процессе в цеху.

Пожару на Нижнекамскнефтехиме присвоили максимальный уровень сложности. Площадь возгорания превысила две тысячи «квадратов». Администрация города организовала горячую линию по вопросам повреждений. Позвонить можно по номерам: 8 (8555) 35-10-72 или 8 (8555) 35-10-00.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.