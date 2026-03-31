На пожаре на Нижнекамскнефтехиме погибли двое
Госпитализированы восемь человек.
При взрыве на заводе «Нижнекамскнефтехим» погибли два человека. Об этом сообщили на предприятии.
Восемь человек госпитализировали. 64 получили незначительные травмы, такие как порезы от выбитых в результате происшествия стекол и ушибы. Им оказана медицинская помощь на месте.
Возгорание локализовано, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану. В тушении задействованы более 150 человек личного состава и 54 единиц техники МЧС России.
Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после ЧП на Нижнекамскнефтехиме по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Взрыв произошел в результате нарушения правил безопасности в технологическом процессе в цеху.
Пожару на Нижнекамскнефтехиме присвоили максимальный уровень сложности. Площадь возгорания превысила две тысячи «квадратов». Администрация города организовала горячую линию по вопросам повреждений. Позвонить можно по номерам: 8 (8555) 35-10-72 или 8 (8555) 35-10-00.
