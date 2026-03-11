Произошло короткое замыкание.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 9:30 утра около дома 226а на проспекте Победы загорелась крыша трамвая № 5а. Вышел из строя преобразователь напряжения, что привело к короткому замыканию. Водитель остановил трамвай, и пассажиры покинули вагон, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Водитель сам потушил пожар, пострадавших не было. Трамвай отбуксирован в депо. Движение трамвайных маршрутов восстановлено.

