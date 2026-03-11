На проспекте Победы в Казани загорелась крыша трамвая
Произошло короткое замыкание.
В 9:30 утра около дома 226а на проспекте Победы загорелась крыша трамвая № 5а. Вышел из строя преобразователь напряжения, что привело к короткому замыканию. Водитель остановил трамвай, и пассажиры покинули вагон, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
Водитель сам потушил пожар, пострадавших не было. Трамвай отбуксирован в депо. Движение трамвайных маршрутов восстановлено.
Ранее сообщалось, что в Иннополисе к 2040 году построят трамвайную линию и увеличат население в девять раз. Проект нового генплана предусматривает взрывной рост города: жилья станет в семь раз больше, появятся школы, сады и спортцентры.
