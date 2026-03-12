На станции метро «Горки» в Казани произошёл сбой по оплате проезда
Сбой произошел из-за потери связи.
Пассажиры казанского метро на станции «Горки» столкнулись с неприятным сюрпризом — в одном из вестибюлей не работала оплата проезда. Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», причиной стала временная потеря связи.
Сбой продлился всего 15 минут. Технические специалисты оперативно справились с проблемой. Сейчас оплата проходит в обычном режиме через турникеты и терминалы по продаже жетонов.
Ранее сообщалось, что в казанском метро вместо жетонов введут оплату по QR-коду. Помимо этого планируется заменить турникеты на станции метро «Площадь Тукая».
Также мы писали, что метро Казани в ожидании второй ветки и миллиардов. С начала ввода в эксплуатацию первых станций метро прошло уже больше двадцати лет. Только в прошлом году в Казани снова началось строительство новой ветки. Рассказываем, что было сделано и планируется в наступившем году.
