Происшествия
12 марта 09:32
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На станции метро «Горки» в Казани произошёл сбой по оплате проезда

Сбой произошел из-за потери связи.

Автор фото: ИД «Вечерняя Казань»

Пассажиры казанского метро на станции «Горки» столкнулись с неприятным сюрпризом — в одном из вестибюлей не работала оплата проезда. Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», причиной стала временная потеря связи.

Сбой продлился всего 15 минут. Технические специалисты оперативно справились с проблемой. Сейчас оплата проходит в обычном режиме через турникеты и терминалы по продаже жетонов.

Ранее сообщалось, что в казанском метро вместо жетонов введут оплату по QR-коду. Помимо этого планируется заменить турникеты на станции метро «Площадь Тукая».

Также мы писали, что метро Казани в ожидании второй ветки и миллиардов. С начала ввода в эксплуатацию первых станций метро прошло уже больше двадцати лет. Только в прошлом году в Казани снова началось строительство новой ветки. Рассказываем, что было сделано и планируется в наступившем году.

