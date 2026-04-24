Происшествия
24 апреля 11:47
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На стройке в Казани поймали 18 мигрантов-нарушителей

На иностранцев составлены административные протоколы.

Автор фото: МВД по РТ

Полицейские провели очередной рейд по мигрантам в Татарстане. В одном из казанских кафе выявили пять мигрантов, нарушающих закон. На на них составили административные протоколы по статьям «Нарушение правил въезда или режима пребывания» и «Незаконная трудовая деятельность».

Также на стройке нашли 18 мигрантов-нарушителей. В отношении них составлены протоколы по таким же статьям.

Помимо прочего в результате посещения заведений и строиобъектов в Верхнеуслонском районе республики выявили и привлекли к ответственности еще двух иностранцев — протоколы на те же статьи. А к работодателям, допустивших незаконных мингрантов, инициированы проверочные мероприятия, чтобы привлечь их к ответственности по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства», сообщили в МВД по Татарстану.

Ранее сообщалось, что из Татарстана выдворят 192 мигранта и 219 не разрешат въезд в Россию. За время операции полицейскими выявлено почти 1000 нарушений миграционного законодательства.

