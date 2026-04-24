На стройке в Казани поймали 18 мигрантов-нарушителей
На иностранцев составлены административные протоколы.
Полицейские провели очередной рейд по мигрантам в Татарстане. В одном из казанских кафе выявили пять мигрантов, нарушающих закон. На на них составили административные протоколы по статьям «Нарушение правил въезда или режима пребывания» и «Незаконная трудовая деятельность».
Также на стройке нашли 18 мигрантов-нарушителей. В отношении них составлены протоколы по таким же статьям.
Помимо прочего в результате посещения заведений и строиобъектов в Верхнеуслонском районе республики выявили и привлекли к ответственности еще двух иностранцев — протоколы на те же статьи. А к работодателям, допустивших незаконных мингрантов, инициированы проверочные мероприятия, чтобы привлечь их к ответственности по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства», сообщили в МВД по Татарстану.
Ранее сообщалось, что из Татарстана выдворят 192 мигранта и 219 не разрешат въезд в Россию. За время операции полицейскими выявлено почти 1000 нарушений миграционного законодательства.
В Госдуме предложили менять паспорт в 60 лет.
Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.
Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты
Суд запретил Чулпан Мифтаховой заниматься деятельностью по уходу за пожилыми людьми.
Нападавшего задержали.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.