На стройке в Казани в ходе рейда выявили 9 нелегальных мигрантов
Из всех нарушителей только одного планируют выдворить за пределы России.
Во время проверки строящегося объекта на улице Генерала Ерина в селе Усады сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили девять иностранцев, нарушающих законы России. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
На мигрантов из трех стран Средней Азии составили 11 протоколов, в том числе за незаконное трудоустройство, нарушение режима пребывания в России и деятельность, не соответствующую цели въезда в страну. Иностранцам выписали штрафы на сумму от двух до четырех тысяч рублей, а одного планируют выдворить из страны.
Ранее в Казани устроили рейд в кафе, на стройке и в автосервисе, в ходе которого обнаружили 34 нарушения миграционного законодательства. Часть из них совершили работодатели иностранцев.
