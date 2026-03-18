Из всех нарушителей только одного планируют выдворить за пределы России.

Автор фото: скриншот видео МВД по РТ

Во время проверки строящегося объекта на улице Генерала Ерина в селе Усады сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили девять иностранцев, нарушающих законы России. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

На мигрантов из трех стран Средней Азии составили 11 протоколов, в том числе за незаконное трудоустройство, нарушение режима пребывания в России и деятельность, не соответствующую цели въезда в страну. Иностранцам выписали штрафы на сумму от двух до четырех тысяч рублей, а одного планируют выдворить из страны.

Ранее в Казани устроили рейд в кафе, на стройке и в автосервисе, в ходе которого обнаружили 34 нарушения миграционного законодательства. Часть из них совершили работодатели иностранцев.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.