Молодой человек попал в больницу.

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В Казани произошло дорожно-транспортное происшествие, пострадал в котором сотрудник службы доставки. ДТП случилось у дома № 4 по улице Гоголя, сообщает Госавтоинспекция города.

По предварительным данным, водитель автомобиля Audi, разворачиваясь и двигаясь задним ходом, сбил 23-летнего курьера, который ехал на электровелосипеде.

У парня - травмы различной степени тяжести. Его госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции установят все обстоятельства и причины ДТП.

Ранее сообщалось, что молодой питбайкер без прав влетел в движущееся авто в Казани. Как оказалось, мини-мотоцикл даже не был зарегистрирован по правилам.

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