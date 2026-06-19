Происшествия
19 июня 00:35
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«Вечерняя Казань»

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На внеочередном заседании СНГ обсудят атаку на автобус с детьми из Белоруссии

Среди пострадавших – четыре ребенка.

На внеочередном заседании СНГ обсудят атаку на автобус с детьми из Белоруссии

Автор фото: СУ СК России по Брянской области

На внеочередном заседании постоянных полномочных представителей стран СНГ, которое пройдет 19 июня в Минске, обсудят вопрос об атаке беспилотника ВСУ на автобус, в котором находились граждане Белоруссии, в Брянской области, сообщает «БелТА», ссылаясь на пресс-службу исполнительного комитета СНГ.  

Инициатором обсуждения стала Беларусь. Представители стран рассмотрят вопрос об инциденте, который в сообщении агентства назван актом терроризма, совершенным украинской стороной против мирных граждан Республики Беларусь.

Ранее мы писали, что в ООН осудили удар дрона по автобусу с детьми под Брянском. Представитель генсека ООН назвал такие атаки запрещёнными и потребовал их прекратить.

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