Происшествия
28 апреля 14:23
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На железной дороге в Казани погибло пять детей

Всего в результате несчастных случаев на путях скончались 27 человек.

Автор фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В столице республики на объектах железнодорожной инфраструктуры в прошлом году погибло пять несовершеннолетних, всего жизни лишились 27 человек. Только за первый квартал этого года зафиксировано три смерти на путях, еще двое жителей пострадали. О непростой ситуации с травматизмом на железной дороге рассказал татарский транспортный прокурор Фарид Футуллаев, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Также Футуллаев осветил статистику ДТП на переездах: в 2025 году случилось две аварии, погиб один человек. В этом году зафиксировано три происшествия — к счастью, без смертей.

Однако актуальным остается вопрос зацепинга среди детей. В первом квартале 2026 года сотрудники обнаружили восемь таких случаев. Нарушителями оказались подростки из Казани. Футуллаев объяснил желание подвергать себя риску попыткой влиться в компанию и получить одобрение сверстников. С этим феноменом надо бороться комплексно, в связи с чем прокуратура проведет встречи с родителями. Также за путями усилили контроль, установив восемь новых камер.

Ранее сообщалось, что зацеперы также любят и казанские трамваи. Зацепинг — серьезное нарушение, за это может грозить административная и даже уголовная ответственность

