Происшествия
12 июня 08:18
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«Вечерняя Казань»

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Над Татарстаном сбили беспилотник: один из дронов попал в жилой дом

Есть пострадавшие.

Над Татарстаном сбили беспилотник: один из дронов попал в жилой дом

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ночью над Татарстаном сбили один беспилотник. Всего, по данным Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 231 украинский беспилотник над разными регионами России.

Утром массированной атаке вражеских дронов подвергся Закамский регион республики. По поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова на место выехал премьер-министр республики. Известно, что один из беспилотников попал в жилой дом. Жителей эвакуировали, для них готовят пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря. Троим пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

По словам руководителя пресс-службы раиса РТ Лилии Галимовой, руководство района по поручению Минниханова проводит работу по устранению последствий и организации условий для эвакуированных: горячее питание, вода, медпомощь. Предприятия, подвергшиеся атаке, оперативно устраняют последствия, производственные процессы не остановлены. Все службы работают на месте. Руководители предприятий с утра докладывают раису республики обстановку в оперативном режиме.

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