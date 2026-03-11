Происшествия
11 марта 23:19
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Тукаевский районный суд рассмотрит уголовное дело 31-летнего жителя деревни Малая Шильна, который обвиняется в хулиганстве, сообщает прокуратура Татарстана.  

В январе 2026 года мужчина, будучи пьяным, в помещении пекарни в деревне Малая Шильна устроил конфликт с продавцом-кассиром. Во время ссоры мужчина разбил стеклянную витрину бутылкой, затем поджег пиротехническое изделие и бросил его в сторону сотрудницы заведения, из-за чего произошло задымление помещения.  

Обвиняемый свою вину признал. Дело ушло в суд.

Ранее сообщалось, что пенсионер пойдет под суд за нападение с камнем и ножом на соседа в Татарстане. Мужчина ворвался во двор к 73-летнему соседу и избил его, но потерпевший смог сбежать.

