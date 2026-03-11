Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
Тукаевский районный суд рассмотрит уголовное дело 31-летнего жителя деревни Малая Шильна, который обвиняется в хулиганстве, сообщает прокуратура Татарстана.
В январе 2026 года мужчина, будучи пьяным, в помещении пекарни в деревне Малая Шильна устроил конфликт с продавцом-кассиром. Во время ссоры мужчина разбил стеклянную витрину бутылкой, затем поджег пиротехническое изделие и бросил его в сторону сотрудницы заведения, из-за чего произошло задымление помещения.
Обвиняемый свою вину признал. Дело ушло в суд.
Ранее сообщалось, что пенсионер пойдет под суд за нападение с камнем и ножом на соседа в Татарстане. Мужчина ворвался во двор к 73-летнему соседу и избил его, но потерпевший смог сбежать.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.
Внедрить цифровой ID уже попробовали девять вузов республики.
Родственники заключенных не перестают жаловаться на холод в камерах в 30-градусный мороз и перебои с электричеством.
Ильшат Габдулхаев уволен досрочно по представлению прокуратуры за коррупционные нарушения.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.