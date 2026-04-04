Происшествия
4 апреля 10:21
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Назвали вероятную причину схода вагонов пассажирского поезда под Ульяновском

В следственных органах винят железнодорожное полотно.

Автор фото: скриншот видео

Предварительной причиной схода вагонов пассажирского поезда в Ульяновской области является ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

С места изъяли фрагменты полотна, их направили для проведения криминалистической экспертизы.

Уголовное дело расследуется по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Проверкой занимается Ульяновская транспортная прокуратура.

Напомним, из-за схода семи вагонов поезда Москва — Челябинск пострадали свыше 20 человек. У одного пострадавшего сломана нога, у другого перелом ключицы, еще у 20 человек ушибы, включая одного ребенка с ушибом ноги.

Популярное
пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Женщину, убившую и кастрировавшую партнера, оправдали

Решение приняли присяжные.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Врачи предупредили о «тихой пандемии» болезней почек в России

Около 19 миллионов россиян имеют признаки хронической болезни.

соцсети
МЧС России скорбит о гибели пожарного в Нижнекамске

Марат Назипов прибыл на тушение завода одним из первых. В момент развёртывания случился внезапный взрыв.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Два работника получили тяжелые травмы при падении лифта в Казани

Госинспекция труда выясняет обстоятельства инцидента.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем

Два триллиона рублей одолжили россияне в МФО в 2025 году. Но темпы роста многомиллиардного портфеля займов упали. Эксперты считают: рынок сжался в ожидании ограничений. По их прогнозам, до нового года могут не дожить до 20% игроков.

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
