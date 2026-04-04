Назвали вероятную причину схода вагонов пассажирского поезда под Ульяновском
В следственных органах винят железнодорожное полотно.
Предварительной причиной схода вагонов пассажирского поезда в Ульяновской области является ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
С места изъяли фрагменты полотна, их направили для проведения криминалистической экспертизы.
Уголовное дело расследуется по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Проверкой занимается Ульяновская транспортная прокуратура.
Напомним, из-за схода семи вагонов поезда Москва — Челябинск пострадали свыше 20 человек. У одного пострадавшего сломана нога, у другого перелом ключицы, еще у 20 человек ушибы, включая одного ребенка с ушибом ноги.
