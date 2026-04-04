В следственных органах винят железнодорожное полотно.

Предварительной причиной схода вагонов пассажирского поезда в Ульяновской области является ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

С места изъяли фрагменты полотна, их направили для проведения криминалистической экспертизы.

Уголовное дело расследуется по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Проверкой занимается Ульяновская транспортная прокуратура.

Напомним, из-за схода семи вагонов поезда Москва — Челябинск пострадали свыше 20 человек. У одного пострадавшего сломана нога, у другого перелом ключицы, еще у 20 человек ушибы, включая одного ребенка с ушибом ноги.

