Силовики задержали террористку.

Автор фото: соцсети

Уроженка Германии планировала совершить теракт на одном из объектов силового ведомства в Пятигорске. Силовики смогли ее задержать до того, как был произведен взрыв. Благодаря средствам радиоэлектронной борьбы, находившееся в рюкзаке устройство выявили и заблокировали дистанционно, пишет телеграм-канал Baza.

У террористки изъяли самодельную взрывчатку мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами. ФСБ установила, что задание ей дали из Киева. Кроме того, был задержан мужчина родом из Центральной Азии. Он должен был дистанционно подорвать взрывчатку, из-за чего женщина погибла бы на месте.

Ранее сообщалось, что против силовика в Москве готовился теракт с использованием электроскутера. Преступники были вовремя задержаны сотрудниками ФСБ.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.