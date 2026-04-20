Происшествия
20 апреля 13:29
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Немка хотела подорвать здание силового ведомства в Пятигорске

Силовики задержали террористку.

Автор фото: соцсети

Уроженка Германии планировала совершить теракт на одном из объектов силового ведомства в Пятигорске. Силовики смогли ее задержать до того, как был произведен взрыв. Благодаря средствам радиоэлектронной борьбы, находившееся в рюкзаке устройство выявили и заблокировали дистанционно, пишет телеграм-канал Baza.

У террористки изъяли самодельную взрывчатку мощностью 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами. ФСБ установила, что задание ей дали из Киева. Кроме того, был задержан мужчина родом из Центральной Азии. Он должен был дистанционно подорвать взрывчатку, из-за чего женщина погибла бы на месте.

Ранее сообщалось, что против силовика в Москве готовился теракт с использованием электроскутера. Преступники были вовремя задержаны сотрудниками ФСБ.

Популярное
Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пенсионеров в России могут обязать поменять паспорта

В Госдуме предложили менять паспорт в 60 лет.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Самовольно занявшего земельный участок татарстанца оштрафовали

Мужчине придется выплатить 100 тысяч рублей.

МУП «Метроэлектротранс»
Водитель казанского трамвая помог потерявшемуся ребенку

Мальчика передали городским службам.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
