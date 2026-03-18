Происшествия
18 марта 10:26
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Несовершеннолетнего, готовившего теракт в храме, задержали в Уфе

Задержанный был завербован через мессенджер.

Автор фото: ЦОС ФСБ России

ФСБ и Следственный комитет задержали в Уфе несовершеннолетнего, готовившего теракт в одном из православных храмов. Об этом говорится в сообщениях двух ведомств.

Подозреваемый, как полагают в правоохранительных органах, был завербован через мессенджер участником террористической организации под псевдонимом Мансур аль-Украини с территории Украины. Он собирался изготовить самодельное взрывное устройство и совершить теракт в храме. Также он распространял террористическую идеологию среди учеников старших классов и колледжей.

В ходе обыска у несовершеннолетнего изъяли экстремистскую литературу, символику террористической организации и видеоинструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и совершению терактов.

Ранее сообщалось, что директора ЧОП арестовали после нападения подростка на школу в Пермском крае. В офисе компании фигуранта провели обыск, изъяв документы.

Популярное
Дмитрий Московский / ИД «Вечерняя Казань»
Строительство «Восточной дуги» в Казани начнется с дороги

Ожидается, что коммерческая застройка на территории снизит уровень маятниковой миграции в центр Казани.

tatarstan.ru
Чем запомнился Фарид Мухаметшин на посту главы Госсовета Татарстана

«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
С помощью прокуратуры пенсионерка «отбила» свой автомобиль у снохи

Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане ожидается апрельская жара

Температура поднимется до +12 градусов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
