Задержанный был завербован через мессенджер.

Автор фото: ЦОС ФСБ России

ФСБ и Следственный комитет задержали в Уфе несовершеннолетнего, готовившего теракт в одном из православных храмов. Об этом говорится в сообщениях двух ведомств.

Подозреваемый, как полагают в правоохранительных органах, был завербован через мессенджер участником террористической организации под псевдонимом Мансур аль-Украини с территории Украины. Он собирался изготовить самодельное взрывное устройство и совершить теракт в храме. Также он распространял террористическую идеологию среди учеников старших классов и колледжей.

В ходе обыска у несовершеннолетнего изъяли экстремистскую литературу, символику террористической организации и видеоинструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и совершению терактов.

Ранее сообщалось, что директора ЧОП арестовали после нападения подростка на школу в Пермском крае.

