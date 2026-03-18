Несовершеннолетнего, готовившего теракт в храме, задержали в Уфе
Задержанный был завербован через мессенджер.
ФСБ и Следственный комитет задержали в Уфе несовершеннолетнего, готовившего теракт в одном из православных храмов. Об этом говорится в сообщениях двух ведомств.
Подозреваемый, как полагают в правоохранительных органах, был завербован через мессенджер участником террористической организации под псевдонимом Мансур аль-Украини с территории Украины. Он собирался изготовить самодельное взрывное устройство и совершить теракт в храме. Также он распространял террористическую идеологию среди учеников старших классов и колледжей.
В ходе обыска у несовершеннолетнего изъяли экстремистскую литературу, символику террористической организации и видеоинструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и совершению терактов.
Ранее сообщалось, что директора ЧОП арестовали после нападения подростка на школу в Пермском крае. В офисе компании фигуранта провели обыск, изъяв документы.
